"No tengo nada que esconder": fue parte de lo que dijo al darse a conocer el suceso; negó que se haya tratado de un crimen pasional.

CIUDAD DE MÉXICO.— Hernán Albarenque, productor del reality show "Survivor México" afirmó que una persona murió en su departamento, pero desmintió que hay sido un crimen pasional como lo dio a conocer una popular revista de espectáculos.

No lo niega, pero explica ¿Qué pasó?

A través del programa "Venga la Alegría" Albarenque confirmó que una persona falleció en su departamento, por lo que fue "una cosa muy triste". El productor aseguró que lo que publicó la revista es mentira, pues para empezar él está dando la caray no está imputado en ningún caso.

“Murió una persona en mi departamento, es una cosa muy triste, hicimos lo que teníamos que hacer, llamar a una ambulancia y estar todo el día en trámites en el MP para ser testigos de esto. Lo que toma la revista y lo hace desagradable, pues para mí sigue siendo triste, estoy como testigo en eso y nada, a dar la cara, no estoy imputado en ningún caso, no fue lo que dice la revista, no me toca a mí decir qué fue porque no soy médico ni perito”, expresó en exclusiva para el programa “Venga la Alegría”.

También podría interesarte: Halcón Negro Jr. rompe en llanto al hablar sobre el acoso sexual que vivió

¿De qué murió la persona?

Hernán Albarenque detalló que la persona fallecida perdió la vida luego de un ataque que lo hizo convulsionar y posteriormente presentó un paro cardiaco aunque señaló que los médicos aún van a determinar la causa exacta.

"Tuvo un ataque, convulsionó y murió de un paro cardiaco, o lo que determine los médicos, uno no sabe cómo reaccionar en una situación así, llama a la ambulancia y trata de que eso no tenga un final así, uno no está pensando va a morirse alguien en mi casa, no lo piensas jamás en la vida", puntualizó el productor.

"Aquí estoy [...] Empieza a entrar y salir gente de tu casa, pierdes la noción de lo que está pasando, se vuelve algo borroso porque uno no es consciente de lo que está pasando uno en ese momento. Estás triste, en shock, no piensas que eso puede suceder", agregó el hombre con semblante de tristeza y todavía un poco de confusión.

Hernán señaló que no se trató de un crimen pasional, pues era una persona a la que tenía poco tiempo de conocer. En cuanto a los publicado por TVNotas explicó que los gritos que se mencionan en la publicación, era de sus amigos, quienes "trataron de socorrer al muchacho" y puntualizó que pese a que la revista lo publicó como algo reciente, el mal momento ocurrió hace 10 días.

OJO AQUÍ.

HERNAN ALBARENQUE, productor de Tv Azteca, se encuentra involucrado en el homicidio de un hombre, del cual fue encontrado el cuerpo dentro de su departamento.

TV AZTECA está haciendo todo lo posible por encubrirlo y tapar su asesinato.

Porqué tanto silencio? @ssmester pic.twitter.com/Q4fwaMvYFV — Fred Gucci (@freeeeeBritney) August 24, 2021