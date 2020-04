Protagonista de 'Moana' de Disney, revela ser bisexual (Vídeo)

EE.UU.— La actriz Auli'i Cravalho, quien le dio voz al personaje principal de la película de Disney 'Moana', sorprendió con un video en Tik Tok donde confirma que es bisexual.

Esta noticia podría no ser de gran relevancia, sin embargo, ella es "estrella Disney", eso cambia las cosas, pues la industria aún considera inapropiada trabajar con personas de orientación sexual diferente.

En el clip donde la actriz hace su confesión, ella aparece cantando un tema del rapero Eminem "Those Kinda Nights".

En dicho tema, Auili'i simula cantar los versos de la canción que hacen referencia a una conversación, en la que se dice lo siguiente:

AULI'I CRAVALHO IS BI wlw truly don't know how to lose 😌 pic.twitter.com/qD3hG1M4M6