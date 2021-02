Protagonista de "Vaselina" se niega a ponerse la vacuna contra la Covid

Olivia Newton-John mejor conocida por su papel "Sandy" en la popular película de "Vaselina" aseguró que no se vacunará contra el coronavirus.

EE.UU.— Olivia Newton-John, actriz de "Vaselina", se une a la lista de los famosos escépticos que no creen en la enfermedad o que la vacuna contra la Covid-19 sea efectiva.

Por tal motivo, la actriz que diera vida al personaje de "Sandy" declaró que ha decidido no vacunarse contra el coronavirus, pese a que ella entra en el rango de las personas más vulnerables a dicha enfermedad.

Olivia prefiere la medicina natural

En una entrevista con "The Herald Sun", la británica ha confesado que no se pondrá la vacuna contra el Coronavirus ya que ella desde hace algunos años, ha optado por la medicina alternativa o natural.

La actriz detalló que no es que no crean en las vacuna, pero siempre han preferido los productos naturales, razón por la que no quieren aplicarse la vacuna.

"En este momento, no lo voy a hacer", puntualizó la intérprete de "Physical".

Por su parte, su hija Chloe Rose Lattanzi mencionó que "la medicina real es la que proviene de la tierra" y que "la gente confía en las vacunas porque el médico dice que son seguras". Estás ideas por supuesto son apoyadas por Olivia.

"Creo que la gente confía en las vacunas porque el médico dice que son seguras, yo solía hacerlo. Si hubiera tenido la oportunidad de tomar hierbas y plantas cuando era bebé en lugar de que me inyectaran toxinas, lo habría hecho", detalló la hija de la actriz.

Cabe destacar que Chloe Rose Lattanzi dirige desde hace un par de años una granja de cannabis y su propia madre ha tomado tratamientos de este tipo tras ser diagnosticada con cáncer de mama.

También podría interesarte: "Yo vivía con el pánico": Juan José Origel explica por qué se vacunó en EE.UU. (Vídeo)