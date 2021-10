Protagonistas reaccionan a la retransmisión de "Amor en custodia"

Los actores que dieron vida a 'Barbie' y 'Pacheco' revelaron cómo se enteraron de la noticia, lo que sintieron y su preocupación sobre el proyecto.

MÉXICO.— Paola Núñez y Andrés Palacios compartieron sus recuerdos sobre "Amor en custodia", telenovela que alcanzó gran éxito entre televidentes y que ahora, 16 años después, vuelve al aire.

'Barbie' y 'Pacheco' se imaginan teniendo redes sociales

En una transmisión en vivo vía Instagram, que fue víctima de la mala conexión a Internet, los actores que dieron vida a 'Barbie' y 'Pacheco' respectivamente reflexionaron sobre cómo habría sido la historia si los protagonistas hubieran tenido redes sociales.

"Pensar en poder interactuar de inmediato con la respuesta del público habría sido increíble", dijo Palacios.

Por su parte, Paola recordó que en 2005, cuando se hizo la telenovela, el público mandaba sugerencias de frases fresas para que las dijera 'Barbie', quien se caracterizaba por ello, pero que el contacto era a través de los correos electrónicos de la productora, TV Azteca.

"Las frases más famosas de Barbie eran las que me daban los fans, yo no era la más creativa", reconoció la actriz que actualmente radica en Los Ángeles, Estados Unidos.

¿Cómo se enteraron de la retransmisión de "Amor en custodia"?

Algo que sin duda causó mucha gracia a los fan fue saber como Paola Núñez y Andrés Palacios se enteraron de que "Amor en custodia" volvería a la pantalla chica este lunes 11 de octubre.

De acuerdo con Andrés, él reveló que se enteró a través de redes sociales que la telenovela "Amor en custodia" volvería a la pantalla.

Paola Núñez explicó que ella tiene un chat con sus primos, ahí le enviaron el vídeo donde se anuncia en el programa "Ventaneando" que se reestrenaría.

"Me sentí feliz porque nunca creí que no iba a volver a pasar. Pasaron demasiados años y ya vez que había especulaciones y todo tipo de teorías sobre por qué no la volvían a pasar […] que yo pensé que ya la habían perdido o algo así [...] Esta es nuestra estrategia: vamos a agarrar a los fans cuando tienen 40 años y ahí es donde les vamos a llegar, a las 4:30".

También podría interesarte: "Amor en Custodia" regresa a TV Azteca: Conoce la fecha y horario

El horario de la retransmisión no es de su agrado

Andrés externó su preocupación por la elección de hora, porque no le parece muy familiar algunas escenas que él recuerda de la telenovela.

"Andrés y yo tampoco estamos felices de que la pongan en ese horario, pero supongo que tienen su propia estrategia", agregó Paola, quien también aseguró que le da miedo que vayan a editar el material: "Cuando la vendieron en DVD estaba muy editada, creo que a lo mejor la pueden editar así; espero que no porque lo increíble sería que no la editaran".

Ambos insistieron en que el horario es "difícil" como para atraer a público nuevo.

También podría interesarte: Actriz de "Amor en Custodia" confirma la trágica muerte de su bebé

¿Algunas vez fueron pareja en la vida real?

Ante las preguntas de los seguidores, ambos aseguraron que en ningún momento fueron pareja en la vida real:

"¿Cuántos titulares nos sacaron en revistas diciendo eso con mucha insistencia (diciendo) son pareja. Era difícil de creer que nos lleváramos tan bien, que tuviéramos tanta empatía y tanta química […] Si eso es lo que perciben, algo estábamos haciendo bien", declaró Palacios.

"Uno era la extensión del otro", dijo Paola al hablar sobre la buena relación que crearon durante el proyecto.

Sobre si harían una novela juntos nuevamente, Paola dijo que ella estaría encantada porque se divierte mucho trabajando junto a Andrés.

También podría interesarte: Cynthia Rodríguez "prepara" sorpresa para la retransmisión de "Amor en Custodia"

¿Creen que "Amor en custodia" llegue a nuevo público?

Fue Paola Nuñez, quien no pudo evitar preguntar a Andrés si cree que gente nueva verá la telenovela, a lo que Palacios explicó que "por ahí" también se preguntaba si la telenovela iba a llegar plataformas de streaming, reconoció que ya las nuevas generaciones suelen consumir más este formato, en comparación a la tele abierta:

"No sé, a lo mejor por curiosidad quiero creer que sí", dijo el histrión.

Al final de esta charla en la que la mala conexión causó estragos en un principio, ambos agradecieron al público por su apoyo.

También podría interesarte: "Amor en Custodia": Tras 16 años, así fue la interpretación de Cynthia Rodríguez