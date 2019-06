Psy, intérprete del “Gangnam Style”, es interrogado por presunto abuso

El K-Pop vuelve a estar en medio del escándalo. En esta ocasión, el cantante Psy, conocido por el éxito de “Gangnam Style”, fue llamado a declarar sobre un supuesto caso de prostitución y abuso sexual.

El cantante se presentó ante las autoridades surcoreanas para explicar la relación que tiene con el ejecutivo Yang Hyun-suk, quien es acusado de contratar a trabajadoras sexuales, uso de drogas y evasión de impuestos.

Psy estaría involucrado

Yang Hyun-suk es dueño de YG Entertainment, compañía que impulsó la carrera musical de Psy, motivo por el que es asociado al caso.

El empresario también es señalado por participar en una cena en Seúl durante el 2014. Ahí se habría reunido con inversionistas extranjeros para ofrecer servicios sexuales por parte de prostitutas y al parecer, se contó con la presencia de Psy.

Éxito del “Gangnam Style”

La canción “Gangnam Style” fue lanzada el 15 de julio de 2012 y su éxito alcanzó los récords de reproducción en YouTube. Los números registraron un promedio de 19 millones de reproducciones cada 24 horas.

Hasta el 2018, la canción se ubica como el tercer vídeo más visto en la historia de Youtube luego de Despacito y See You Again con más de 3,165 millones de reproducciones.

