Pua Magasiva, actor de los Power Rangers, encontrado muerto

Pua Magasiva, actor que interpretó al Power Ranger rojo en una de las versiones de la serie, fue encontrado muerto en Wellington, Nueva Zelanda.

De acuerdo con información de The New Zealand Herald lo hallaron sin vida en un domicilio de Wellington durante las primeras horas de hoy 11 de mayo. Una portavoz de South Pacific Pictures confirmó el fallecimiento, pero no realizó más comentarios respecto.

Pua Magasiva

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte. No obstante, un vocero de la policía confirmó al medio que no habrían circunstancias sospechosas en torno al fallecimiento del actor.

Un Power Ranger

Pua Magasiva interpretó a Shane Clarke/Red Wind Ranger en Power Rangers: Ninja Storm, la temporada número 11 de la franquicia Power Rangers estrenada en 2003 y producida en Nueva Zelanda.

Entre sus otros créditos Magasiva también actuó en la telenovela de Nueva Zelanda Shortland Street, y fue co-presentador de un matinal de la estación de radio de ese país, Flava.

Condolencias

Tras los reportes de la muerte de Magasiva algunos de sus compañeros de elenco lo han recordado mediante publicaciones en en redes sociales.

Jason Chan, quien interpretó a Cameron Watanabe/Samurai Green Ranger, escribió: “Es increíblemente triste escuchar que un miembro de nuestra familia Ranger partió. Nunca será lo mismo. Pua serás extrañado profundamente. Tú eras el centro de la energía en el set y fuera de él. Siempre riendo, sonriendo e involucrado en bromas (…) Descansa en paz Pua, te extrañaremos profundamente”.