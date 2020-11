Publica un libro sobre los abrazos

Susana Zabaleta hace un estudio en todo México

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Susana Zabaleta durante cuatro años se dedicó a indagar acerca del significado de los abrazos y lo que obtuvo lo transformó en un libro.

“El otro libro de los abrazos o por el hueco de la armadura” es la primera obra que la actriz y cantante escribe a sus 56 años.

Lo hizo junto a la fotógrafa Mariana Gruener, con quien además recopiló imágenes de fotógrafos que retrataron abrazos en todo México.

“Siempre se me hacía muy ridículo que la gente se abrazara, me parecía cursi y después me puse a averiguar por qué yo todos los abrazos los ponía en el modo sexual y de eso se trata este libro, de mi experiencia personal, me iba a los museos a recibir abrazos y fue ahí donde aprendí”, contó Susana.

Además de este proyecto, que estará a la venta en diciembre, estrenará la obra “Amor, dolor y lo que traía puesto”, en línea el 21 de noviembre a las 8.30 p.m.