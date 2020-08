Publican el primer tráiler de "The Devil All The Time"

La película es protagonizada por Tom Holland y Robert Pattinson

EE.UU.— A poco más de un mes de haber mostrado las primeras imágenes de la película “The Devil All The Time” (“El Diablo a Todas Horas”), protagonizado por Tom Holland y Robert Pattinson, Netflix publica el primer tráiler.

La película que será estrenada en Netflix el 16 de septiembre del 2020, está basada en la novela de Donald Ray Pollock, y ambientada entre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam.

La película tiene como escenario un pueblo de Ohio y sus alrededores donde conviven “siniestros personajes”; Robert Pattinson se encarga de dar vida un pastor profano, “Preston Teagardin”.

Mientras que Tom Holland interpreta al joven “Arvin Rusell”, quien lucha contra las fuerzas malignas que lo amenazan a él y su familia.

El resto del elenco está integrado por Jason Clarke, Riley Keough, Bill Skarsgård, Haley Bennett, Mia Wasikowska, Eliza Scanlen y Sebastian Stan.

La película fue dirigida Antonio Campos.- Con información de El Informador MX

THE DEVIL ALL THE TIME



Coming to Netflix globally 16 September 😈 pic.twitter.com/w4aVUI6jJB