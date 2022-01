¿Qué es 'Hentai' y por qué la canción de Rosalía causa ofensas? (vídeo)

Rosalía lanzó un adelanto de su nueva canción 'Hentai', y la letra tan extraña causó confusión y críticas.

MÉXICO.— Rosalía mantuvo una "ausencia" musical de más de tres años, pues el último disco que publicó fue 'El mal querer' (2018), el cual superó las expectativas con sus once canciones que supieron conquistar al público y a la crítica especializada.

Ahora, la catalana ha anunciado su "regreso" con el disco, 'MOTOMAMI', que será lanzado este 2022 y del que ya ha develado como adelanto el tema 'La fama', en colaboración nuevamente con The Weeknd (anteriormente ambos interpretaron la canción 'Blinding Lights').

Pero también a finales de diciembre publicó otro adelanto de 'MOTOMAMI' titulado 'Saoko', una canción urbana en la que Rosalía rinde homenaje a Daddy Yankee, pues la canción recuerda todos los sonidos urbanos de principios de 2000 que colocaron a este género en la actual cúspide.

Sin embargo, ha sido su tema 'Hentai', del cual ha publicado recientemente un adelanto ha desconcertado a sus seguidores, pues la extraña letra de la canción he provocado que su fans se pregunte qué dice o que significa, pues no saben de "qué va la letra", pero otros más han dicho odiar el tema incluso se sienten "ofendidos".

Te puede interesar: Rosalía en México; es captada comiendo tacos (fotos)

Un vídeo en el que Rosalía comparte un adelanto de la canción titulada 'Hentai' se ha vuelto viral debido a lo confusa que resulta la letra. Por lo tanto, internautas han señalado que después de escuchar el tema han terminado con más preguntas que respuestas.

¿Qué dice la letra de 'Hentai' de Rosalía?

"Te quiero ride, como mi bike. Hazme un tape modo spike. Yo la batí hasta que se montó, segundo es chingarte, lo primero Dios", es parte del fragmento, de apenas 20 segundos que la española canta mientras se le ve sentada en un telesilla.

New extract from the song “HENTAI” from @Rosalia’s next album MOTOMAMI. pic.twitter.com/k8iYBpIcpY