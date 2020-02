¿Qué es la "champeta" y cómo se baila? Shakira arrasa con clase (vídeo)

MÉXICO.- A través de sus redes sociales, Shakira mostró en un vídeo como aprendió a bailar “La Champeta”, un género musical de raíz afrodescendiente que se baila en Colombia y que se robó las miradas en el show de medio tiempo del Super Bowl LIV.

El Estadio Sun Life de Miami, Florida, vibró con el baile de la cantante colombiana. En el vídeo que dura casi dos minutos se ve cómo Shakira entrena con la ayuda de una joven de 18 años y otros bailarines.

Shakira aprendió a bailar de manera sincronizada y exhibiendo sus dotes dancísticos cada paso que forma parte de “La Champeta”.

Aquí les mostramos como bailar la champeta del Halftime Show de la Super Bowl!

This is how to learn the champeta we danced at the #SuperBowl #Halftime show! pic.twitter.com/mNgPiNwr3q