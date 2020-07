"¿Qué hay de nuevo, viejo?": Bugs Bunny cumple 80 años

LOS ÁNGELES.— Dibujos animados convertidos en auténticas instituciones del séptimo arte pocos; entre ellos se encuentra Bugs Bunny, el conejo de los Looney Tunes que ha acompañado a niños (y no tan niños) a lo largo de generaciones.

Aunque lo más impresionante es que este 27 de julio cumple 80 años.

Considerado el personaje animado más importante de todos los tiempos (un honor que comparte con Mickey Mouse), que se caracteriza por tener una zanahoria en mano y saliendo airoso de cualquier enredo tras pronunciar su mítico saludo "¿Qué hay de nuevo, viejo?".

What's Up Doc?

July 27, 1940 #OnThisDay in #History#BugsBunny made his debut in the cartoon "A Wild Hare". pic.twitter.com/mM6FaOMAoZ