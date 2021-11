¿Qué hizo Chris Pratt para ser el mas odiado en redes?

Chris Pratt es el nuevo blanco de la cultura de cancelación, luego de que un mensaje de amor a su segunda esposa Katherine Schwarzenegger, se convirtiera en una “indirecta” a la también actriz Anna Faris, madre de su primogénito.

Lo que debía ser un mensaje de amor a su nueva pareja, rápidamente causó el enojo de los internautas, que no tardaron en recordar detalles del “tormentoso” matrimonio que la actriz Anna Faris debió soportar al lado del protagonista de la película “Guardianes de la Galaxia”, de Marvel.

El actor colgó una fotografía en Instagram en la que mostró la mirada enamorada de la hija del actor y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, que acompañó con el siguiente mensaje:

Los fanáticos de Anna Faris, su primera esposa, no demoraron en reaccionar y tomar como “una bajeza” el comentario del actor, pues recordaron que Jack, su primogénito, nació de forma prematura y sufrió una hemorragia cerebral, que no causó daños permanentes, pero sí dejó secuelas en su salud, cita El Heraldo de México.

El mismo medio recuerda que Chris y Anna estuvieron casados de 2009 a 2018. Desde su separación, la relación se mantuvo cordial e incluso la actriz envió sus felicitaciones al actor cuando anunció que contraería nuevas nupcias.

Como se mencionó, Jack nació de forma prematura y sufrió una hemorragia cerebral siendo recién nacido. El diagnóstico inicial era complicado, pero el niño pudo sobresalir sin daño cerebral, pero si en sus extremidades inferiores, dicha situación ha sido un aliciente para que su famosa mamá esté al pendiente de él y en todas partes.

Después de la separación, a Pratt se le vio ocasionalmente conviviendo con Jack, pero parece que su agenda y la pandemia de Covid-19 produjo una separación. Ahora su comentario respecto a su “hija sana” causó una ola de comentarios negativos a su persona.

Tienes un hijo con tu ex mujer, Anna Faris, que desgraciadamente el chico desde muy pequeño sufre problemas de salud y no se te ocurre otra cosa que subir un post con tu nueva mujer y recalcar que te ha dado una hija súper sana. Sabía que Chris Pratt era gilipollas pero no tanto. https://t.co/3AWEF48KAV

Me acabo de enterar de que están funando a Chris Pratt por ser bien basura. No tenía idea. Me impactó feo leer lo que puso sobre "su hija sana", ¿cómo puede ser tan basura? Él me parecía gracioso, pero todo eso, solo comprueba de que lo "gracioso" no quita lo maje. 😕