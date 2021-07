¿Qué le pasó a Bob Odenkirk? Representantes informan sobre su salud

LOS ÁNGELES.- Bob Odenkirk se encuentra "estable" tras desmayarse el martes por "un problema relacionado con el corazón", aseguran los representantes del intérprete a The Hollywood Reporter.

Como se informó, el protagonista de "Better Call Saul" se desvaneció durante el rodaje de la serie. Odenkirk estuvo inconsciente durante las primeras horas de su ingreso en un hospital de Albuquerque (Nuevo México, EE.UU.), pero aclaró que ahora ya se encuentra despierto y consciente.

"Bob y a su familia querrían expresar su gratitud por los increíbles doctores y enfermeros que le están cuidando, así como a los actores, el equipo y los productores (de 'Better Call Saul') que permanecieron a su lado", dijeron los representantes del actor.



Odenkirk y sus seres cercanos, que pidieron privacidad en este difícil momento, también dieron las gracias por "la avalancha" de buenos deseos y de apoyo que han recibido en las últimas horas.



Las redes sociales se han volcado en las últimas horas para desear lo mejor para Odenkirk. Por ejemplo, el actor Bryan Cranston mostró este miércoles su preocupación por el estado de salud de su "amigo".

"Hoy me desperté con una noticia que me ha hecho estar ansioso toda la mañana. Mi amigo Bob Odenkirk se desmayó ayer (martes) en el set de 'Better Call Saul'", escribió Cranston en su cuenta de Instagram.