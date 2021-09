¿Qué le pasó a Tom Felton? El actor dice fue ''terrorífico'' el colapso que sufrió

Tom Felton, uno de los actores más queridos de “Harry Potter”, gracias a su personaje de Draco Malfoy, utilizó sus redes sociales para actualizar a sus seguidores sobre su estado de salud, luego de sufrir un colapso que lo llevó al desmayo en un campo de golf.

Como se informó, Tom sufrió un colapso en un evento de golf con famosos durante la Ryder Cup en el que él representaba a Europa, junto a otras celebrities en un enfrentamiento amistoso con Estados Unidos.

''Fue terrorífico'', reconoce Tom Felton

Tras el incidente, al actor de 34 años se le trasladó a un hospital y fue él quien decidió agradecer las muestras de apoyo de sus seguidores, tras el “episodio bastante terrorífico”, según describió; por el que continúa recuperándose.

Aunque por el momento se recupera un día a la vez, concluye su vídeo cantando: “No se preocupen, porque Tom estará bien…”.

No obstante, no explicó a qué se debió el desmayo, el cual podría estar relacionado con cansancio, debido a que el actor tiene varios proyectos pendientes como el thriller "Some Other Woman", que protagoniza junto a Ashley Greene, y "Burial", dirigida por Ben Parker; aunque ambos proyectos aún no tienen fecha de estreno, de acuerdo con información de ECartelera.