¿Qué pasará con el final pospuesto de 'The Walking Dead'?

ATLANTA.— No solo las presentaciones, conciertos y estrenos de películas se vieron afectados por la pandemia de coronavirus COVID-19, también las series y The Walking Dead es una.

Hace una semana, se anunció que el final de la décima temporada se había pospuesta hasta nuevo aviso.

Ante esta noticia, muchos fans de la serie más popular de zombies se quedaron con la duda de qué pasaría.

aggie can help against the Whisperers. That’s just one of seven reasons we’re thrilled she’s coming back to #TWD: https://t.co/wmmooXtTCQ pic.twitter.com/SzQmK6e3o1 — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) April 15, 2020

Sería en otoño

Luego de que se anunciara que el estreno del capítulo final de la décima temporada de The Walking Dead se pospuso, hay rumores de que ese episodio se emitirá probablemente en otoño, según Newsweek,

De igual modo, cuando AMC anunció que era "imposible completar la posproducción del final de temporada", agregó que el capítulo final sí se emitirá este año.

Y adelantó que "aparecerá como un episodio especial más adelante en este año".

(1/2) Current events have unfortunately made it impossible to complete post-production of The Walking Dead Season 10 finale, so the current season will end with its 15th episode on April 5. The planned finale will appear as a special episode later in the year. pic.twitter.com/TqeSHgRdKR — AMC Networks (@AMC_TV) March 24, 2020

Es importante destacar que el final de temporada de The Walking Dead sí logró finalizar rodaje, pero debido a la pandemia de coronavirus no pudo concluir su proceso de edición.- Con información de Cultura Ocio.

Fire up a binge of the first eight episodes of #TWD Season 10 for free: https://t.co/bZxigz5NXB pic.twitter.com/qai1J1P6Re — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) April 10, 2020

We picked up on that.



Catch up on the latest episode of #TWD On Demand or the AMC App. pic.twitter.com/XmHjdozu5J — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) April 8, 2020

