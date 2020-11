Qué pasará con el personaje de Eleazar en ''La mexicana y el güero''

Eleazar Gómez se encuentra vinculado a proceso por violencia familiar equiparada, por lo que permanecerá dos meses en prisión preventiva en lo que se resuelve su situación jurídica.

Si bien su ahora exnovia Stephanie Valenzuela, quien presuntamente fue agredida y casi estrangulada por el actor, aseguró frente a las cámaras de televisión que llegará a las últimas consecuencias para que se haga justicia. La empresa Televisa aún no emite un comunicado o postura al respecto.

Es de destacar que el actor actualmente está activo en pantalla a través de la telenovela “La mexicana y el güero”, protagonizada por Itatí Cantoral y Juan Soler. En dicha producción, el actor interpreta a Sebastián, quien es pareja de Diego (interpretado por Sian Chiong).

En entrevista, citado por diversos medios, el productor Nicandro Díaz, se negó a hablar del futuro inmediato del personaje de Eleazar en la telenovela.

“Ahorita no hay un panorama certero de lo que está pasando, no sabemos qué vayan a dictaminar las autoridades, no sabemos qué vamos a hacer por ahora. Ya te dije lo que te puedo decir", expresó Nicandro Díaz, citado por Infobae.