¿Qué pasó con la madre?, la incógnita en "Luis Miguel: la serie" (Vídeo)

Luis Miguel: la serie es uno de los estrenos más esperados para este año y ya tiene fecha.

Como informó Grupo Megamedia en sus diversas plataformas, la producción original de Netflix llegará a las pantallas el próximo domingo 18 de abril, en la víspera del cumpleaños de Luis Miguel.

Y al igual que la primera temporada, la secuela la protagoniza una vez más Diego Boneta, quien se pondrá en la piel del Sol de México para contar sus intimidades profesionales y personales.

Una de las mayores incógnitas para esta segunda temporada es el destino de Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel que desapareció en 1986 y desde aquel momento no se supo nada más de ella.

Todo parece indicar que esta secuela revelaría lo ocurrido debido a que el libro en el que se basa el guion, si lo hace.

Javier León Herrera, es el autor del libro "Luis Miguel, la historia" y en sus páginas asegura que el cantante sí sabe que ocurrió con su madre, que murió de causas no naturales en España en 1986.

Por ello, los capítulos de Luis Miguel: la serie, deberán mostrar algo de esto.

También te interesa: Se confirma: "Luis Miguel: la serie" 2 se estrena el 18 de abril (Vídeo)

Herrera dijo: "Desafortunadamente Marcela falleció . Por la investigación tengo más o menos situada la fecha del fallecimiento en el último trimestre del año 1986, en España, sin lugar a dudas. Fue de causas no naturales".

"Me ahorro el detalle de algunos episodios de lo que sucedió que en realidad lo único que van a hacer es escarbar en el dolor de un ser humano, que ya de por sí bastante tuvo que aguantar con eso", agregó el escritor.

El libro fue publicado a mediados de los años 90 pero se reeditó en 2018 a causa del furor por la serie de Netflix.

"Me consta que efectivamente él encargó una investigación particular. Lo que sí es cierto es que, por lo menos que yo sepa, él no ha reconocido a nadie de su más íntimo entorno ser conocedor de los hechos".