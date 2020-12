¿Qué pasó con Yolanda Saldívar después de que asesinó a Selena?

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace algunos días Netflix lanzó "Selena: la serie", una nueva serie de televisión sobre Selena Quintanilla, la reina del Tex-Mex.

Además de ser una de las cantantes latinas más exitosas en Estados Unidos, Selena también se convirtió en la primera cantante Tex-Mex en ganar un Grammy. Lamentablemente, su carrera llegó a su fin después de que Yolanda Saldívar, la presidenta de su club de fans, la asesinó a los 23 años de edad.

Yolanda Saldívar se mantiene "inocente"

A lo largo de los años, Saldívar le ha concedido entrevistas televisivas a varios medios de comunicación, en donde ha mantenido su inocencia y ha insistido en que el asesinato de la cantante fue un accidente

Sin embargo, en una entrevista reciente con Univisión, Yolanda Saldívar dijo que "quería simular un asalto para evitar ir a la cárcel, y para no pagarle alrededor de 200 mil dólares que había sustraído durante su administración de las tiendas de ropa de Selena".

Cadena perpetua para Yolanda

Después de asesinar a Selena en un motel de Texas, Saldívar fue sentenciada a pasar el resto de su vida en prisión en octubre de 1995. Cabe recordar que a pesar de la condena perpetua, Saldívar podría obtener libertad condicional en 2025.

¿Quién es Yolanda Saldívar?

Saldívar era enfermera, pero renunció a su trabajo para enfocarse en el club de fans de Selena y posteriormente se convirtió en la gerente de las tiendas de ropa de la cantante, aunque después la familia descubrió que Saldívar había estado robando dinero de los negocios, por lo que la despidieron.

Amenazas de muerte

Actualmente, Saldívar tiene 60 años y se encuentra recluida en una prisión de máxima seguridad ubicada en Gasteville, Texas. Hasta el momento se sabe poco sobre Saldívar, ya que siempre está sola, pues ha recibido amenazas de muerte por parte de otras prisioneras que son admiradoras de Selena.

La asesina intentó apelar su sentencia a cadena perpetua en 2014, argumentando que tenía graves problemas de salud. Su solicitud fue denegada debido a que no pudo comprobar sus dichos. Durante los más de 25 años que ha pasado en prisión, Yolanda Saldívar ha dado varias entrevistas en las que mantiene su inocencia, argumentando que todo se trató de un accidente y que nunca quiso dispararle a Selena. En varias ocasiones le ha dicho a la policía y a medias de comunicación que: "Ella me dijo: 'Yolanda, no quiero que te mates'. Abrió la puerta. Cuando le dije que la cerrara, el arma se disparó".

No está muerta

En 2015, medios estadounidenses difundieron noticias falsas sobre la asesina, ya que en dos ocasiones diferentes se reportó que Yolanda Saldívar había muerto en prisión, lo cual tuvo que ser desmentido por las autoridades penitenciarias.