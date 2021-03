"Que pidan por mí", las últimas palabras de "Cepillín" (vídeo)

“Primero Dios, le pido a la gente que pidan por mí, para que todo salga bien”, expresó Ricardo González Gutiérrez.

Esas fueron las últimas palabras de "Cepillín" antes de ingresar ayer domingo a terapia intensiva, después de que se le sometió a una cirugía de la columna vertebral y se le detectó cáncer

Horas funestas

Como informó Grupo Megamedia en sus diversas plataformas, hoy lunes 8 de marzo, falleció Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como "Cepillín" , a unas horas de que se le descubriera cáncer de columna vertebral.

“Quisiera yo darles un buen pronóstico, pero me acaban de decir que acaba de fallecer mi papá.”, anunció su hijo, Ricardo González Junior para el programa de Gustavo Adolfo, que replicó infobae.com.

FALLECE #CEPILLÍN | ÚLTIMA HORA | GUSTAVO ADOLFO INFANTE EN VIVO

Recuento

Como indicamos, al “payasito de la tele” se le ingresó la tarde de ayer domingo a terapia intensiva por un dolor que le aquejaba en la columna vertebral. Sin embargo, durante la operación le detectaron el linfoma.

En la víspera, anteayer sábado, se encendieron las alarmas. A través de sus redes sociales, los hijos de "Cepillín", Ricardo y Aydé González, contaron que su padre fue internado de emergencia.

Llega el final

En la noche del domingo, Ricardo, hijo de "Cepillín", dio la noticia del cáncer que se le detectó a su padre y explicó que sería sometido a un tratamiento para buscar su restablecimiento, cuando la murte sorprendió al famosos, alrededor de las 10:30 horas.

De acuerdo con el relato de Ricardo, "Cepillín" le pidió que solicitara a sus familiares, amigos y fans, antes de ingresar a terapia intensiva, que oraran por él.

"Le pido a la gente que pidan por mí", habría solicitado el payasito.

Última entrevista

El 27 de febrero pasado ingresó al Corporativo Hospital Satélite "Cepillín", después de sufrir un accidente y lastimarse la espalda al bajar unas escaleras en su casa.

Cepillín, el popular presentador de televisión y uno de los payasos más famosos en la historia de México, perdió la batalla contra el cáncer.



Pasó sus últimos días hospitalizado tras un accidente.



Descanse en paz https://t.co/Wp6WUYDUP0 pic.twitter.com/xRdKHkes1X — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 8, 2021

Sorpresivo

La noticia sorprendió y generó cierto nerviosismo entre los fans del artista, porque solo unas horas antes "Cepillín" apareció en las historias del youtuber Luisito Comunica, a quien concedió una entrevista para su programa de podcasts “En Cortinas”.

Después de su atención en el hospital, "Cepillín" habló del accidente que sufrió y posó en una fotografía con uno de los médicos que lo atendió.

Habilitan dos cuentas para pagar los gastos de hospitalización de Cepillín; permanece internado en una clínica del Estado de México

En sus palabras

Cuando se repuso de la atención por la caída en la escalera, el mismo "Cepillín" dijo lo siguiente: "...imagínate, 50 años de payaso, 75 de edad, pandemia, Covid, y todo ese rollo, y de repente, me pasa lo de la columna, no digo, es más fácil que me orine un perro. Pero Covid no he padecido gracias a Dios".

Condolencias

Los pésames por el deceso de "Cepillín" no solo se limitaron al mundo del espectáculo y el periodismo, también al ámbito político y deportivo.

Por ejemplo, Jenaro Villamil, vocero del gobierno federal, externó sus condolencias por la muerte de Ricardo González.

Lo mismo que el campechano Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.

Descanse en Paz, el payasito de siempre #Cepillin, Roberto González

Lamento profundamente el fallecimiento del gran #Cepillín. Para muchos un personaje que marcó nuestra infancia. Su talento, su música y su comedia nos regaló inigualables momentos que recordaremos por siempre.



¡Descanse en paz Don Ricardo González! 🕊 pic.twitter.com/3GXGmdnNaf — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) March 8, 2021

El club de fútbol Rayados de Monterrey, equipo de los amores de "Cepillín", también dedicó una esquela a Ricardo González en su espacio de Twitter.

✝️| Lamentamos profundamente el fallecimiento de Ricardo González “Cepillín”, “El Payasito de la Tele” y Rayado de Corazón.



La Feria de Cepillín vivirá por siempre. 🙏🏼 pic.twitter.com/eDZVpF9gio — Rayados (@Rayados) March 8, 2021

