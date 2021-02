"Que sigan ladrando", responde "Pepillo" Origel a las críticas

CIUDAD DE MÉXICO, (El Universal.- "Que sigan ladrando", expresó Juan José Origel ante las críticas y acusaciones que recibió en los últimos días por viajar a Estados Unidos para acceder a la vacuna contra el Covid-19 antes de lo establecido en México.

El conductor de "Con permiso" decidió grabar un vídeo desde la comodidad de su cama y publicarlo en su canal de YouTube.

"Aquí tranquilo"

En poco más de seis minutos explica que está despreocupado por los señalamientos.

"Yo aquí, tranquilo en casita, con mis criaturas (sus mascotas), como dicen 'entre más conozco a la gente más quiero a mi perro'", dijo Origel sonriente.

No me interesa

"Se los digo de verdad, yo ya no veo ningún canal de nadie ni de nada porque no me interesa y yo les agradezco a todas las personas que dicen 'ay viste lo que dijo fulano o zutano o perengano de ti', pero ya no me interesa lo que digan de mí", afirmó. Pepillo.

También aprovechó para hacer una reflexión acerca del virus mundial poniendo el caso de su amigo, el actor Toño Mauri, quien recientemente fue dado de alta del hospital luego de luchar durante ocho meses contra el coronavirus.

Polémica vacunación

Asimismo puso otros ejemplos y aseguró que está resignado a perder seguidores a consecuencia de su decisión de buscar la vacuna.

"Cada vez tiene uno menos amigos, pero no me importa, mientras uno tenga salud, una familia bonita y dos tres amigos, está bien".

Revisión en EE.UU.

En días pasados incluso las autoridades estadounidenses analizaron su caso, pues al no ser ciudadano estadounidense, no debió recibir la dosis del antígeno en Miami.

Origel compartió el momento en sus redes y causó indignación de muchos ciudadanos.

No me preocupa

Pepillo dejó claro que no se siente intimidado por la crítica y por esta razón seguirá informando sobre su vida a aquellos seguidores que estén interesados en su vida personal.

"Ya no me preocupa lo que digan, ¿qué gano? "De mí que sigan hablando, que digan misa, yo de nadie voy a hablar", apuntó.

