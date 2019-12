Qué tal un canto de horror en Navidad con “El extraño mundo de Jack”

MÉXICO.— “This is Halloween” es una de las frases más entonadas en Navidad. Evidentemente no es un villancico, no tiene la melosidad acostumbrada de estas fechas y no trata propiamente de la época decembrina, pero debido al éxito de la película “The nightmare before Christmas”, de Tim Burton, esta canción es un clásico desde 1993.

Un soundtrack clásico de Navidad

“El extraño mundo de Jack”, como es conocida la película en Latinoamérica, cuenta con un soundtrack compuesto por Danny Elfman y que se ha doblado a 20 idiomas.

Con versiones en inglés, español, alemán, japonés, francés, ruso, polaco, sueco y hasta en hebreo, Jack Skellington, el Rey de la Ciudad de Halloween, ha hecho cantar a millones de personas alrededor del mundo y el responsable es Danny Elfman.

Al final, la canción que se volvería muy popular tiene un mensaje de amor, amistad y lucha por los sueños que hacen de Jack un esqueleto muy navideño.

¿Un Halloween muy navideño?

La película tuvo un presupuesto aproximado de 18 millones de dólares y recaudó 88 en la taquilla internacional.

Para quienes aún no la han visto el filme es la anécdota de Jack, un esqueleto que vive en el mundo Halloween pero quiere celebrar la Navidad.

