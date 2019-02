Queen y Adam Lambert abren la gala de los Oscar

CIUDAD DE MÉXICO.- La edición 91 de los Oscar inició en punto de las 7 p.m. con la espectacular presentación de Queen, con los miembros originales de la banda Brian May y Roger Taylor y la voz del también actor Adam Lambert.













La primera canción en sonar fue “We will rock you”, canción con la que se encendieron los ánimos en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Siguio “We are the champions” maravilando a los asistentes, quienes estallaron en aplausos cuando terminó la presentación.

“Bohemian Rhapsody”, cinta que recuerda la historia de Queen y de su vocalista, Freddie Mercury, está nominada en los premios Oscar en esta ceremonia. Las cintas predilectas de esta ceremonia son “The Favourite” y “Roma”, cada una con 10 nominaciones.- (EL UNIVERSAL)