El nombre de la directora de fotografía a acaparado los titulares luego de que se confirmara su muerte.

LOS ÁNGELES.— Halyna Hutchins, es la directora de fotografía que murió luego de que el actor Alec Baldwin disparara accidentalmente un arma de utilería. Los disparos realizados por el histrión mientras filmaban la película "Rust", también hirieron al director del filme, Joel Souza (de 48 años), que fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos del centro médico Christus St. Vincent en las inmediaciones de Santa Fe, en el estado de Nuevo México (EE.UU.).

Te puede interesar: Accidente de Alec Baldwin: ¿Cómo son las balas de salva?

¿Quién era Halyna Hutchins?

Halyna Hutchins era una directora de fotografía de 42 años de edad, nacida en Ucrania. Sin embargo, vivió en Los Ángeles y se graduó en el American Film Institute en 2015.

No obstante, la directora de fotografía era graduada de la Universidad Nacional de Kiev con un título en periodismo internacional, antes de pasar a trabajar en producciones documentales en toda Europa y cambiarse al cine.

A Halyna se le atribuye la participación en la producción de 49 títulos de cine, televisión y video durante su carrera, según IMDB. También trabajo en películas como "Archenemy", protagonizada por Joe Manganiello, que se estrenó en 2020, y fue nombrada estrella emergente por la revista American Cinematographer en 2019.

El actor Alec Baldwin disparó un arma de utilería en el set de un western y mató a la directora de cinematografía, dijeron las autoridades. El director de la película resultó herido, y la policía está investigando lo sucedido.

Halyna Hutchins, la directora de fotografía de “Rust”, y el director Joel Souza recibieron disparos el jueves en el desierto en las afueras del sur de Santa Fe.

Te puede interesar: Alec Baldwin disparó accidentalmente un arma en un rodaje

¿Qué sucedió y cómo fue que Alec Baldwin le disparó?

De acuerdo con los primeros reportes, el actor Alec Baldwin disparó un arma de utilería en el set de la película de western que estaban grabando, sin embargo, el balazo mató a Halyna, la directora de cinematografía, dijeron las autoridades.

Hasta el momento no estaba claro si Baldwin estaba actuando al momento del tiroteo o cuántas rondas se dispararon y poco se sabía sobre el arma. El portavoz del alguacil del condado de Santa Fe, Juan Rios, dijo que los detectives estaban investigando qué tipo de proyectil se descargó y cómo, agregó que no se presentaron cargos de inmediato.

Policía local informa que una mujer falleció y un hombre resultó herido en el set de la película ‘Rust’, luego de que el actor Alec Baldwin descargara un arma de utileríahttps://t.co/gEgdsIbD3O — Twitter Moments en Español (@MomentsES) October 22, 2021

También se reportó que Halyna Hutchins recibió un disparo sobre las 13:50h del jueves y fue trasladada vía aérea al Hospital Universitario de Nuevo México, donde fue declarada muerta por personal médico.

Te puede interesar: Brandon Lee, Alec Baldwin y otros accidentes ocurridos en set de grabación

¿Qué ha dicho Alec Baldwin tras el incidente con Halyna Hutchins?

A través de su cuenta de Twitter, Alec Baldwin emitió sus condolencias a la familia de Halyna Hutchins y calificó el suceso como un accidente.

"No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que cobró la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada. Estoy cooperando plenamente con la investigación policial ”, escribió en un tuit.

“Tengo el corazón roto por su esposo, su hijo y todos los que conocieron y amaron a Halyna", agregó el tío de Hailey Bieber

1-

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

2- I am in touch with her husband, offering my support to him and his family. My heart is broken for her husband, their son, and all who knew and loved Halyna. — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

Las imágenes del actor de 63 años que circulan en redes sociales dejaron ver al histrión muy angustiado afuera de la comisaría local.

BREAKING: A distraught Alec Baldwin, after he accidentally shot & killed the cinematographer on the set of his new movie, & wounded the writer-director. How on earth could this have happened?

Pics: Jim Weber ⁦@thenewmexican⁩ pic.twitter.com/xrvcheLaCK — Piers Morgan (@piersmorgan) October 22, 2021

La familia de Brandon Lee se pronuncia

La familia del fallecido actor Brandon Lee tras darse a conocer la noticia de la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins, se pronunció al respecto a través de Twitter.

La hermana de Lee, Shannon, dijo: "Nuestros corazones están con la familia de Halyna Hutchins y con Joel Souza y todos los involucrados en el incidente de 'Rust'. Nadie debería morir nunca con un arma en un set de filmación. Punto”