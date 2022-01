Ella es Beatriz Solís, la hija que Marco Antonio Solís "El Buki" abandonó cuando era una bebé

Marco Antonio Solís "El Buki" tiene una carrera impecable respecto a la música, sin embargo, su vida amorosa se visto manchada debido a sus infidelidades, tal y como pasó en su matrimonio con la también cantante Beatriz Adriana, famosa en el género regional mexicano durante los años 80. Aquí te contamos quién es Beatriz Solís, la hija que el Buki abandonó aún siendo pequeña.

Luego de que Beatriz Adriana y el Buki se conocieran durante el rodaje de la película "La Coyota", cuando él todavía no era famoso, ambos se enamoraron y al poco tiempo decidieron casarse. Años más tarde y como fruto de su amor tuvieron a Beatriz, su pequeña hija.

Sin embargo, durante la llegada de la bebé, la relación entre ambos estaba cayendo a pedazos, pues Marco Antonio Solís ya había comenzado a ganar fama y cada vez tenía más mujeres, por lo que fueron múltiples las ocasiones que le fue infiel a Beatriz Adriana. Uno de sus romances más sonados fue con la cantante Marisela, con quien también trabajó musicalmente.

A pesar de la fama y la fortuna, El Buki se divorció de Beatriz Adriana y abandonó a su pequeña hija Beatriz, que permaneció mucho tiempo en las sombras, hasta que a la edad de 18 años apareció en una entrevista en el programa de Cristina para presentar a su bebé Leonardo y lanzar su carrera de cantante. En la emisión, la adolescente reconoció que tenía más de 3 años sin hablar con Marco Antonio Solís, y que el único contacto que mantenían era por teléfono.

"No le importé como hija. No creo que le importe mi carrera. Yo quiero resaltar por mi cuenta, no por ser hija del Buki" expresó Beatriz Solís en ese momento