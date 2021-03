¿Quién es el famoso drogado en una entrevista con Yordi Rosado? (vídeo)

Yordi Rosado en una entrevista compartió una experiencia que tuvo con uno de los galanes de telenovelas que se encontraba drogado.

Fue en entrevista con el periodista Carlos Alazraki, en su canal de YouTube, en donde el presentador platicó sobre el día en el que corrió a un galán de telenovelas porque llegó bajo los efectos de las drogas a una entrevista.

Peor entrevista

El periodista Alazraki le preguntó cuál había sido su peor entrevista y lo que contestó dejó con la boca abierta a todos los que lo escucharon la respuesta.

"Me da mucha pena decirlo. No puedo decir el nombre porque se me hace muy mala onda con él, pero hace poco entrevisté a una persona que llegó literal drogadísimo"

"Pero hasta atrás, alucinando, y empezó a hablar y hablar, pero al igual que tú no podía hacerle una sola pregunta", respondió el también locutor de radio.

Alucinado

"Le hice una pregunta y no dejó de hablar en una hora seguida, no hacía una sola pausa, no respiraba, empezó a alucinar, hablaba de cosas rarísimas", continuó Yordi.

Yordi Rosado indicó que se tuvo que esconder para que lo pudieran sacar de su casa, citó Vox Populi Noticias.

No era coca...

"La entrevista fue en mi casa, no lo podía sacar de mi casa, me tuve que ir a meter a mi vestidor, marcarle a mi productor para pedir que lo sacaran, 'ya me quiero ir'".

"Este wey yo creo que estaba en algo como ácidos, no era marihuana, no era coca, era un rollo… de 'ya por piedad, esta entrevista ni siquiera va a salir, no hay manera de que salga?'", añadió.

"Cuate muy famoso"

“Empezó a decir cosas fuertísimas, sexuales, políticas, decías, esto no. Un cuate muy famoso, pero ya se le fue el rollo y habló de su novia una hora, y ella es mi vida, es como nos da lo mismo, te estoy preguntando otra cosa”, reveló.

No es Palazuelos

"Muy raro, nos invitó a su playa, y decía 'mi hotel'. No, no es Palazuelos, él es un encanto y auténtico, este cuate era de 'ven acá, y yo tengo', yo decía ya wey, literal me metí y me escondí en mi baño. Ya le tuvieron que decir, 'perdón, Yordi se sintió mal'", finalizó.

¿Quién es?

Aunque la periodista Angélica Palacios fue una de las personas que indicó que se trató de Fernando Carrillo el artista al que se refirió Yordi Rosado, hoy, en su cuenta de Twitter, el conductor subió un vídeo aclarando que no se trató del actor, por lo que el misterio de la identidad del entrevistado drogado sigue....