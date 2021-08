¿Quién es Hernán Albarenque? El productor de TV detenido por un crimen

¿Quién es Hernán Albarenque? Detrás del nombre de la persona detenida el martes 24 de agosto pasado como sospechoso en el homicidio de una persona, está un productor de televisión con éxito.

Pero, también se mira la cara oculta de un hombre polémico, acusado de misógino, de maltratar y humillar a participantes de sus producciones e incluso de acoso sexual.

Detención de Hernán Albarenque detona escándalos

Como informó Grupo Megamedia, Hernán Albarenque fue detenido por presuntos delitos contra la salud y homicidio, después de que autoridades de Ciudad de México encontraron a un hombre muerto en su apartamento.

El productor de TV Azteca de 50 años, fue arrestado porque en su departamento hallaron el cadáver de un hombre, de 35 años, identificado como “Ismael” que presentaba signos de violencia.

Hernán Albarenque, productor de realities en México

Hasta hace unos meses, Hernán Albarenque fungió como productor de los realities shows y programas como MasterChef, Survivor México y Enamorándonos, según su trayectoria en TV Azteca.

Con MasterChef obtuvo grandes resultados que redundaron a la televisora para la que produce en que el reality se replicara en otros canales exclusivos de TeVe de paga.

Los antecedentes laborales de Hernán Albarenque

Hernán Emilio Albarenque Bernard, su nombre completo, antes de trabajar para TV Azteca lo hizo para Televisa, a principios de 2000, según su perfil de Linkedin.

En 2018 fue productor de Mexicana Universal, previamente llamada Nuestra Belleza México, un concurso de belleza nacional, que se realizó ese año en los foros de TV Azteca.

Ese mismo año, la generación 2018 de La Academia tuvo como productor a Hernán Albarenque.

Otros datos sobre Hernán Albarenque

Otra información como su fecha de nacimiento, cumpleaños, nacionalidad, lugar de nacimiento u otras obras ajenas a TV Azteca y Televisa no están disponibles en ninguna de sus redes sociales.

En marzo de 2021 se declaró abiertamente gay.

Los casos polémicos de Hernán Albarenque

En febrero del año pasado, la artista Julieta Grajales afirmó que sufrió discriminación y homofobia del productor, al negarse a que participara en la edición de Survivor México VIP, por las preferencias sexuales de la actriz.

Otra actriz, Andrea Martí también afirmó que en marzo pasado sufrió maltrato psicológico de Albarenque durante un casting que hizo para el reality Survivor de Azteca.

Halcón Negro Jr. denunció al productor por acoso

El luchador conocido como el Halcón Negro Jr. denunció en redes sociales que rechazó la oferta de participar en el reality Survivor México, porque el productor Albarenque lo acosó sexualmente.

“Con engaños hizo que me quitara la máscara y me pidió que entrara en su proyecto pero sin máscara porque me veía mejor. No acepté porque tengo valores, y venderme sexualmente no va conmigo”, apuntó.

