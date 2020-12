¿Quién es Jay Alvarrez y por qué es tendencia "aceite de coco"?

Tanto en TikTok como Twitter el nombre de Jay Alvarez y aceite de coco se han hecho tendencia por una vídeo no apto para menores.

EE.UU.— Jay Alvarrez, se convirtió en tendencias de redes sociales, sin embargo, muchos desconocen que este joven influencer acaparó la atención de miles tras filtrarse un vídeo íntimo de él y una mujer, quien parece ser su nueva pareja.

Asimismo, la palabra "aceite de coco" también se popularizo debido a que es lo que usa Jay en su vídeo de contenido sexual.

Un par de locutores llamados Logan Paul y Mike Majla, fueron quienes dieron a conocer en un podcast llamado "Impaulsive", que Jay Alvarrez se había grabado en la intimidad.

Sin embargo, en Twitter se filtró el vídeo íntimo de Alvarrez teniendo relaciones sexuales con Sveta Bilyalova una modelo rusa.

De igual modo, en la red social se compartieron imágenes de Jay poniendo aceite de coco en una tetera antes de proceder a verterlo sobre el modelo.

Debido a todo este material filtrado ahora el vídeo de los jóvenes modelos intimando es conocido como ‘el video del aceite de coco’. Mientras que en TikTok usuarios han utilizado el hashtag #iykyk para agrupar las reacciones a la polémica grabación.

Es un modelo e influencer originario de Hawái que a gracias a Instagram se ha convertido en una celebridad del Internet a sus 25 años. También es un creador de contenido que supera el millón de suscriptores en su canal de YouTube.

Jay es mayormente conocido por hacer surf y paracaidismo, además de sus "perfectas" fotos en la playa. Es amante de los deportes extremos y acuáticos.

El influencer también era admirado por su relación con la modelo Alexis Ren con quien parece haber terminado, pues no es la mujer que sale en el vídeo íntimo.

Always fun getting to enjoy a day in the life at home thanks to working w @tiesto for the new @colorswitch game



Download the game here: https://t.co/KbNfJBIpe4 pic.twitter.com/EGUbekpxuW