¿Quién es Jojo Siwa y por qué su revelación se volvió viral?

MÉXICO.-Jojo Siwa, la influencer infantil más seguida en Estados Unidos, habría salido del clóset en un vídeo que compartió en TikTok.

La joven compartió una grabación sincronizando sus labios con “Born This Way”, una de las canciones más famosas de Lady Gaga.

La bailarina, popular por el programa Dance Moms, vestía una sudadera con los colores de la comunidad LGBT+.

"No importa si eres gay, heterosexual o bi, lesbiana o transgénero, estoy en el camino correcto bebé, nací para sobrevivir", se escucha.

El vídeo tuvo más de 260 mil comentarios, en los que varios influencers como James Charles, Colleen Ballinger, Nikkie de Jager y Bretman Rock, entre otros, la felicitaron.

Los seguidores tomaron el vídeo como una revelación, pues el viernes la influencer había publicado una foto con una camiseta que decía: "Mejor. Gay. Prima. Nunca.", un regalo de su primo.

My cousin got me a new shirt pic.twitter.com/DuHhgRto7b