"Luis Miguel, la serie" es todo un éxito en la plataforma de Netflix, y este jueves 26 de agosto se dieron a conocer a los actores que serán parte de la tercera y última temporada del programa.

Sin duda, uno de los personajes que más llama la atención el de Mariah Carey, pues fue uno de los noviazgos más mediáticos de Luis Miguel.

Por ello, muchos querían saber quien la interpretaría en la serie y finalmente se reveló que la encargada será la actriz Jade Ewen.

¿Qué se sabe de Jade Ewen?

Jade es una cantante y actriz británica de ascendencia jamaiquina, tiene 33 años y es reconocida por haber sido integrante del reconocido grupo británico Sugababes.

Dentro del grupo inglés femenino más exitoso de la década sólo participó en el disco ‘Sweet 7’, de 2010.

En su faceta como actriz, ha tenido papeles en las películas "Out There" en 2003; "Myths" en 2009, y "End of a Gun", en 2016.

Jade Ewen estudió a Mariah Carey

Según reportes, Jade ya habría grabado sus escenas y supo que formaría parte de "Luis Miguel, la serie" desde finales del año pasado, por lo que para preparar su papel compró el libro biográfico de Mariah Carey.

¡El sol está de vuelta! ☀️😎 Este es el elenco que se une a la tercera y última temporada de #LuisMiguelLaSerie. Próximamente en Netflix. pic.twitter.com/G3VAXv1MdB — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) August 26, 2021

Anécdotas de Mariah y Luis Miguel

El texto de la vida de Mariah, revela en sus páginas algunos recuerdos de la relación apasionada que mantuvo la cantante con "El Sol", en el que incluso hubo planes de boda.

Sin embargo, todo se terminó entre rumores de infidelidades de ambos y tras la ruptura, Mariah fue internada por depresión y trastornos de ansiedad.

¿Qué otros actores se suman a "Luis Miguel, la serie"?

Como anticipó Grupo Megamedia, Plutarco Haza como Humberto; Sebastián Zurita como Alex adulto; Carlos Ponce como Miguel; Alejandra Ambrosi como Karla; Miguel Rodarte como Daniel; Mauricio Abad como Sergio adulto y Antonio Mauri como Julián.

En el elenco también estarán actores que ya vimos en las dos temporadas pasadas como Diego Boneta, Juan Pablo Zurita, Cesar Santana, Gabriel Nuncio, Macarena Achaga, Fernando Guallar, Pablo Cruz Guerrero, Juan Ignacio Cane, Teresa Ruiz y Axel Llunas, entre otros.

Con información de terra.com.mx