¿Quién es la mascara? Los primeros famosos que revelaron su identidad

MÉRIDA.- Esta noche seis celebridades se presentaron en el escenario de ¿Quién es la máscara? y dos de ellos tuvieron que revelar su identidad. Los personajes que dejaron el concurso fueron Brócoli y caracol.

En el primer bloque Brócoli, quien cantó ''Besos en Guerra'' de Morat y Juanes, cayó ante el talento de Carnívora y el carisma de 'Hueva', por lo que se quitó la mascara.

Detrás del peculiar personaje se encontraba el actor Mauricio Garza y, curiosamente Mónica Huarte, la única en adivinar el personaje, da vida a la madre de Mauricio en la serie 40 y 20. Los otros investigadores apostaron por Luis Gerardo Méndez, Joe Montana y Ricardo Margalef.

“Esta gachísimo ser el primer. Me divirtió mucho el proceso, disfrute mucho cantar, aunque yo no me dedico a esto”, dijo el actor.