Quién es Maddie Ziegler, la chica ''Dance Moms'', que apoya a Joe Biden

El nombre de Maddie Ziegler, quien saltara a la fama por el reality “Dance Moms” que le dio la oportunidad de colaborar como bailarina de Sia, se volvió viral este martes, luego de que sus seguidores compartieran un live en el que da su apoyo a Joe Biden.

Los fanáticos del reality de 2011 que seguía al equipo élite de la instructora de baile Abby Lee Miller, pasaron de la sorpresa al apoyo ya que su bailarina favorita ya es una adulta votante, al igual que sus amigas Chloe Lukasiak y Nia Hatcher, quienes en sus redes sociales se sumaron al apoyo por Biden.

Maddie tiene todo el derecho de dar su opinión y ella está diciendo lo correcto, okey bye pic.twitter.com/j7KrbPI425 — yoonmy (@camylajk) November 3, 2020

“Estoy cansada de este presidente, no puedo soportarlo más. Él es una desgracia. Y si no estás de acuerdo con esto, está bien, pero no tengo miedo de decirlo”, dice Maddie en un fragmento del vídeo, en el que aparece maquillándose.

Las chicas "Dance Moms" que apoyan a Trump

Caso contrario son Kalani Hilliker y Kendall Vertes, quienes en sus redes sociales mostraron su apoyo al polémico y actual presidente estadounidense Donald Trump, quien busca su reelección.

Al parecer, es cierto el dicho que la política y religión pueden destruir amistades, pues al parecer estas elecciones han separado a las amigas, luego de que Kalani destapara su voto por Trump:

No matter who you’re voting for use your voice and vote!!! It’s your right!!! ♥️🇺🇸 #Trump202020 — Kalani Hilliker (@KalaniHilliker) November 3, 2020

“¡No importa por quién estés votando, usa tu voz y vota! ¡¡¡Es tu derecho!!!”, escribió Kalani, acompañando su mensaje con la etiqueta #Trump2020.

En Instagram, la también modelo compartió una historia en la que decía “América es un grandioso país porque cada quién tiene la libertad de expresar su opinión, así que no importa qué suceda esta semana, necesitamos estar juntos como americanos y respetándonos unos a otros”.

Why Maddie was always on top of the pyramid be like Maddie pic.twitter.com/Sw56q5nNrg — jackie (@notjackiechan_) November 3, 2020

En respuesta, Nia destacó que le era imposible respetar la opinión de un presidente como Donald Trump “quien no me ha respetado, o a las mujeres, o a las minorías, o a la comunidad LGBT”.

#DanceMoms’ Nia Sioux responds to Kalani Hilliker endorsing Trump and asking people to respect each other:



“I definitely think everyone needs to respect each other but it’s so hard to respect a president who doesn’t respect me, or women, or minorities, or the LGBTQ community.” pic.twitter.com/tFq2mSw4p5 — Pop Crave (@PopCrave) November 3, 2020

Al respecto, los internautas no solo mostraron su apoyo a las bailarinas Nia y Maddie, sino que abundó el comentario: "Por eso Maddie siempre estaba en la cima de la pirámide" o "Por eso Maddie siempre tenía solos", en referencia al programa de televisión.

chloe, nia and maddie eating kalani and kendall UP!! THIS is why they’re fan-favorites pic.twitter.com/2ouqAcvfsV — 𝔰 // fan acc (@taylucifer95) November 3, 2020

don’t be like kalani and kendall, be like nia, maddie, melissa, and dr holly pic.twitter.com/PekwAGT6Km — bella ᶜ△⃒⃘ black hair era 🥺 (@FREDWEASLEYLFTV) November 3, 2020