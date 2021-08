Quién es Mario Pineda y por qué causó que ''cancelen'' a Pepe y Teo

Tras pronunciarse en contra del acoso, luego del escándalo protagonizado por Las Chiquirrucas; los youtubers conocidos como Pepe y Teo (Ricardo Peralta y Cesar Doroteo, respectivamente) fueron señalados por el creador de contenidos Mario Pineda de también ser victimarios.

Con una transmisión en vivo a través de YouTube, Pineda habló de cómo inició su amistad con los youtubers y el momento incómodo que vivió durante una celebración del Día del Orgullo, cuando tuvo una presentación con Pepe y Teo, quienes con una dinámica frente al público lo hicieron sentir incómodo:

“No me gustó para nada lo que sentí ese día, se supone que era un día para celebrar, para sentirse libre, para sentirse incluido yo me sentí todo lo contrario. Me sentí violentado, me sentí humillado, me sentí juzgado, en frente de miles de personas”, destaca el también creador de contenidos en un vídeo de poco más de 42 minutos.