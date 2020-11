''¿Quién es Shawn Mendes?'': Justin Bieber tras anunciar su colaboración

CIUDAD DE MÉXICO.- Shawn Mendes y Justin Bieber estrenan este viernes 20 de noviembre su nueva canción juntos: "Monster".

Los canadienses utilizaron sus redes sociales para anunciar que el tema, al tiempo que se han dedicado varias bromas en redes sociales.

La canción forma parte del próximo disco de Shawn Mendes que se titula "Wonder" y como es el cuarto material, el nacido en Pickering, Canadá lo lanzará el próximo cuatro de diciembre.

Pero antes ya se ha movido el primer sencillo que se titula "Intro". En YouTube, hace cuatro meses se reveló un video en donde se les ve a los dos, junto a la cantante Tori Kelly en un estudio de grabación y en donde se le puede ver a Mendes tocando el piano mientras que Bieber interpreta una parte de la canción que está por estrenarse.