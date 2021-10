¿Quién es Verónica Toussaint? Reveló que padece cáncer de mama

La actriz y comediante causó revuelo al confesar en programa en vivo que padece cáncer de mama.

CIUDAD DE MÉXICO.— Verónica Toussaint impactó a los televidentes al anunciar que tiene cáncer de mama. La dura noticia la dio a conocer este pasado 7 de octubre en el programa "¡Qué Chulada!", mismo que es conducido por ella en compañía de otras presentadoras como Mónica Noguera.

La también actriz y comediante galardona habló de su padecimiento al realizar una mención sobre el mes rosa y el cáncer de mama. Aprovechando su intervención en el tema detalló que desde hace algunas semanas ella se encuentra en tratamiento para combatir la enfermedad.

"Nadie te prepara cuando te dicen tienes cáncer, esta vez me tocó a mí. Hace más de un mes me detectaron cáncer de mama y hoy decido compartirlo aquí con ustedes […] Es un proceso muy intenso para mí... pero confío en la ciencia y confío en los tratamientos que desde hace unas semanas ya me estoy haciendo para que este periodo pase pronto y de la mejor manera", detalló la presentadora de Imagen Televisión.

"Desde mi trinchera les digo, por favor revísense cada mes […] Estaré aquí todos los días con el apoyo de todos, es muy difícil dar esta noticia enfrente de compañeros que no sabían por lo que estoy pasando", agregó Verónica quien mantuvo un semblante ecuánime.

¿Quién es Verónica Toussaint?

Es una actriz, conductora, maestra de Yoga, locutora de radio y "comediante" nacida el 15 de marzo de 1976 en la Ciudad de México. La multifacética presentadora de TV, estudió la licenciatura en comunicación en la Universidad Anáhuac, pero su inició en el mundo del espectáculo fue como actriz.

Su debut en las telenovelas fue en "Cara o Cruz", posteriormente fue parte de "Amarte es mi pecado". También fue parte de series como "M13dos", "Hermanos y detectives" y "Capadocia"; en el cine también trabajó en cintas como "Conejo de la luna", "Amor xtremo" y "Oso Polar0".

Cabe destacar que este último proyecto mencionado, fue la primera película de México grabada con un teléfono celular. La actuación de Verónica Toussaint en "Oso Polar0" le hizo ganar su primer premio Ariel como Mejor Actriz, al interpretar a 'Flor', una mujer superficial y malvada.

En la locución destaca su participación en el programa radiofónico "La Corneta", y su podcast "Bravas podcast". En cuanto a su faceta como "comediante" fue parte del programa "¿Quién dijo yo?" en el Canal 11, y también participó en "LOL", "La culpa es de la Malinche" y el "Stand Encerrados".

Actualmente es conductora del programa "¡Qué Chulada!" que se transmite por Imagen Televisión de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, aunque tiene una amplia trayectoria como presentadora de programas como "Qué importa", y "DGeneraciones".

