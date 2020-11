Quién es Yesung y por qué es tendencia

El nombre de Yesung, integrante de Super Junior, nuevamente se colocó entre las tendencias de México, pero esta vez por una razón menos polémica que la del miércoles pasado.

El pasado 25 de noviembre, cuando las tendencias del mundo eran sobre el fallecimiento del astro del fútbol argentino Diego Armando Maradona, el cantante de K-Pop utilizó sus redes sociales para sumarse a las condolencias y calificar de “héroe” al futbolista.

No obstante, algunas de sus seguidoras reclamaron que utilizara ese término para referirse al también polémico deportista, del que exaltaron su pasado y dichos catalogados como misóginos.

Nooo Yesung 🤣🤣🤣 no es un héroe. Es un machista de primera

Esta tarde, las llamadas ELF –como se les conoce a las fanáticas de Super Junior- volvieron a hacer tendencia el nombre del cantante, pero esta vez para resaltar el look que utilizó durante el “K-Pop x K-Art concert 2020”, emitido anteanoche en Corea del Sur.

Cabe recordar que Super Junior recién está por lanzar un nuevo álbum musical, el décimo en su discografía, bajo el título de “The Renaissance”. Para este material también regrabará su éxito “Raining Spell for Love”.

SUPER JUNIOR The 10th Album ‘The Renaissance’ Lyric Note Page8 #SUPERJUNIOR #The10thAlbum #TheRenaissance #LyricNotePage pic.twitter.com/DOOmxOgEno

Kim Jong Woon, su nombre real, es un cantante de 36 años que debutó en el K-Pop en las filas de Super Junior, donde funge como tenor. Su carrera en solitario la inició en 2016 con “Here I Am” y mayo pasado presentó el sencillo “Still Standing”.

Yesung es tendencia y como no lo iba a ser, si miren lo que es este hombre, es todo lo que esta bien pic.twitter.com/zK7ImNc1T2

YESUNG ES IRREAL, les juro que sino lo hubiese visto de cerca habría jurado que un ser humano no puede ser así de lindo, pero sí puede aahhhh🥺💙 pic.twitter.com/Fgyy2RdQ5a

Yesung, no me mires así que me derrito

pic.twitter.com/P0ABO9p0t8