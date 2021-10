Eugenio Derbez sería, quien lo impulsó al inició de su carrera cuando era un peculiar niño pelirrojo.

CIUDAD DE MÉXICO.— Octavio Ocaña, fue un actor que muchos recordaran por el personaje de "Benito" en el programa de comedia "Vecinos". Eh dicha serie, Ocaña dio vida al hijo de "Frankie Rivers" (o Pancho) interpretado por César Bono, desde su infancia y hasta su etapa como adulto joven en dicha serie producida por Eugenio Derbez.

Sin embargo y de manera sorpresiva, Televisa mediante sus redes sociales confirmó la muerte del histrión, que de inmediato provocó conmoción y gran tristeza entre famosos como Lalo España, quien además fue compañero de reparto de Octavio Ocaña, por varios años.

Gracias por todas las risas y los buenos momentos que nos hiciste pasar, #OctavioOcaña. Siempre te recordaremos como el pequeño #Benito que "no quería ser actor". Lamentamos mucho tu partida y enviamos nuestro pésame a tus familiares y amigos.

¿Quién fue Octavio Ocaña "Benito" de "Vecino"?

Pocos saben que el fallecido actor Octavio Ocaña antes de convertirse en uno de los actores infantiles más queridas de la televisión mexicana debido a su participación en la serie "Vecinos" en la que interpretó a "Benito", inició como extra en la sección de "Chiquillos y Chiquillas" con Chabelo.

Pero sin duda alguna, la fama llegaría a su vida con la serie producida por Eugenio Derbez ("Vecinos") y en la que daría vida a "Benito Rivers", también conocidos como "Benito", quien con tan solo cinco años de edad, el particular actor pelirrojo por años regaló risas a cientos de televidentes.

En su infancia también participó como parte del elenco de la telenovela juvenil "Lola: Érase una vez", la cual protagonizó Eiza González en 2007, en aquel melodrama Octavio Ocaña interpretó a "Otto Von Ferdinand", a la par de su acción en esta telenovela continúa grabando algunos episodios de "Vecinos".

La participación de Ocaña en el programa de comedia en su primera etapa duró hasta que el actor cumplió 11 años (entre el año 2007 y 2008).

Cabe destacar que por algunos años, el histrión dejó la vida pública hasta que en 2012 tuvo una participación especial en la película "El fantástico mundo de Juan Orol". Ya siendo un joven regresó a la pantalla para participar en algunos proyectos como "Te doy la vida" y "La Mexicana y el güero", pero sin mucho éxito.

Hasta que nuevamente volvió a integrarse al elenco de "Vecinos". En la temporada 11 de la serie, Octavio Ocaña le dio vida nuevamente a "Benito" pero en un etapa adulta, y aunque creció siguió igual de cómico que cuando era chico.

Octavio Ocaña y "Benito" eran una misma persona

Hace un tiempo el actor reconoció que para la gente él no era Octavio Ocaña sino "Benito" y aunque durante su carrera artística tuvo la oportunidad de interpretar otros personajes, éste lo marcó hasta sus últimos días.

"Yo ya soy 'Benito', la gente en la calle me llama así y creo que más bien me he tenido que adaptar a que no me llamen por mi nombre, Octavio, porque toda la vida me han dicho 'Benito'", dijo el actor en una ocasión entrevista con EFE.

