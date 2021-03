“¿Quién mató a Sara?” se estrena hoy por Netflix

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La serie “¿Quién mató a Sara?” se estrenará hoy en Netflix y estará disponible en 190 países, algo que para el actor Alejandro Nones es un logro y algo para celebrar.

En la producción, Nones interpreta a Rodolfo. “Sara es la novia de Rodolfo, es la hermana de Álex, el mejor amigo de Rodolfo, se conocen y empiezan a andar, tienen una relación al parecer muy bonita y de repente Sara muere en un accidente y todo parece indicar que Rodolfo es el culpable de ese incidente, la historia ocurre en dos tiempos”, dijo Nones.

La serie es protagonizada por Manolo Cardona, quien interpreta a Álex (hermano de Sara); Carolina Miranda, quien interpreta a Elisa Lazcano. Claudia Ramírez también es parte del elenco.

Nones adelantó que su personaje ha pasado todo ese tiempo lleno de culpa y remordimiento. Agregó que crear un personaje desde cero es lo que más disfruta y en lo que más empeño pone.

“La parte de ser actor que más disfruto es la de la preparación previa, la creación del carácter de un personaje, yo le doy mucha energía, busco que mis personajes tengan una voz diferente y no sólo me refiero a lo auditivo, sino que se expresen diferente, que tengan una corporalidad diferente, que tengan su propia energía y no que sea Alejandro interpretando a otro personaje”.

Por su parte, Claudia Ramírez da vida a Mariana Lazcano, una mujer con poder, esposa de un magnate de casinos, conservadora, pero que con tal de proteger a su familia será parte de un complot para acusar injustamente a un joven por el asesinato de su hermana.

“Estas problemáticas se tocan mucho cuando son series de narco, donde al final pagan justos por pecadores”, añadió.

En menos de seis meses, Claudia Ramírez ha estado en cine, con “El club de los idealistas”, en televisión como parte de “Fuego ardiente” y desde hoy en la plataforma Netflix.