Quién será el eliminado de Exatlón este domingo 12 de septiembre

Este domingo otro atleta tendrá que decir adiós, por ello páginas de spoiler habrían adelantado quién es el que se irá.

MÉXICO.— La quinta temporada de Exatlón México sigue realizando importantes cambios en su formato. Ahora y para sorpresa de los televidentes llegaron cuatro refuerzos para fortalecer al equipo de los Guardianes y Conquistadores.

De acuerdo con algunas cuentas de spoilers, el sistema de eliminación será modificado debido a que la actual dinámica que se lleva al cabo no es del gusto de la escasa audiencia.

Hasta la eliminación de Alely Hernández, la dinámica consistía en que los atletas votan por sus compañeros de equipo más débiles, para que éstos se enfrente en el Duelo de Eliminación en donde debían demostrar quien merecen estar en la competencia.

Sin embargo, este 12 de septiembre las cosas podrían cambiar, y aunque todavía se desconoce cómo designarán a los deportista "más débil" que se enfrentarán hasta que uno deje la competencia, ya se ha filtrado el supuesto expulsado de este próximo domingo.

Este cuarto capítulo, Jahir Ocampo o Alejandro Alpuche (Los Guardianes) podrían tener que pelear por su lugar en Exatlón. Pero también se especula que en el Duelo de Eliminación, Jonathan García u Osirys López (Los Conquistadores) serían candidatos para abandonar la competencia deportiva.

También podría interesarte: Alely Hernández se va de Exatlón, pero se prepara para París (vídeos)

Mati Álvarez, Heliud Pulido, Evelyn Guijarro y Pascal Nadaud, son cuatro atletas que se han unido a la quinta temporada de Exatlón México. La llegada de estos deportistas representaría nuevas dinámicas que podrían generar que los televidentes se enganchen con este reality que inició el pasado 16 de agosto, pero que este domingo 12 de septiembre se convertirá en el cuarto episodio.

De igual modo, este domingo se sabrá si una vez más el equipo rojo (Los Guardianes) sufrirán una baja o para sorpresa de la audiencia, el equipo azul (Los Conquistadores) sabrá que se siente perder a un elemento.

*No te pierda la eliminación este próximo 12 de septiembre en punto de las 20:00 horas por Azteca Uno.

También podría interesarte: Revelan quién será el eliminado de Masterchef Celebrity del 10 de septiembre

Este viernes 10 de septiembre también conoceremos al cuarto eliminado de Masterchef Celebrity México, quien aparentemente sería William Valdés según lo filtrado por una cuenta spoiler.

No obstante, un periodista de espectáculos ha asegurado que el presentador de "Venga la Alegría" no sale del show, pero quien si tendrá que dejar el delantal sería José Joel. Esta misma persona indicó que su apuesta es casi segura, ya que atinó a que Matilde se despediría del concurso de cocina.

Recordemos que, Matilde Obregón fue la tercera expulsada de MasterChef Celebrity, y tanto ella como el público lo consideraron injusto. La periodista acepta que quizá su derrota frente a José Joel se debió a que ella era una de las pocas integrantes del concurso de cocina que no era famosa.

El reto de eliminación fue la elaboración de un mole, sin acompañamientos. El hijo de José José presentó un mole con piña, que a los jueces no les gustó, pero también encontraron detalles negativos en el platillo de Matilde, por lo que al final ella tuvo que decir adiós.

"Me sorprendió y me decepcionó porque no me esperaba que los jueces tomaran esa decisión aunque hay que aceptarla, pero sí dices ¿fue neta? ¿Sí merecía salir yo?", dijo Matilde Obregón en entrevista.