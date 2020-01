Quieren a Lupita D'Alessio en el show de "GranDiosas"

CIUDAD DE MÉXICO.- Rocío Banquells expresó su anhelo de que Lupita D’Alessio pudiera integrarse a "GranDiosas", como parte del décimo aniversario que este 2020 planea ofrecer el concepto musical.

“Sería maravilloso tener una artista de la magnitud de Lupita. Siempre me he llevado bien con ella y creo que ella no tiene ningún problema conmigo. Tampoco siento que haya manifestado problema con alguna de las que estamos”, comentó ante la prensa.

El próximo 16 de mayo se presenta "GranDiosas" en la Arena Ciudad de México, con la participación de 10 exponentes de la música que han destacado durante las décadas de los 80 y 90.

Piden a María Conchita Alonso

Aunque el productor Hugo Mejuto no ha revelado el nombre de quienes estarán involucradas en el proyecto, el público, a través de las redes sociales, sugiere nombres como Mónica Naranjo, María del Sol, Ednita Nazario, Manoella Torres, Karina, Ángela Carrasco, Dulce y María Conchita Alonso.

Ésta última es una de las intérpretes más solicitadas. Aunque el productor le ha lanzado la invitación, la venezolana la rechaza una y otra vez, pues quedaron en malos términos la última ocasión que trabajaron juntos.

“El décimo aniversario será un evento en el que se echará la casa por la ventana porque será muy importante. Es un concepto que cada año ha ido ganando más público. Juntar a 10 cantantes sobre un escenario, será una gran fiesta”, resaltó Rocío Banquells.



