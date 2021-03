Quieren "cancelar" a 'Miss Piggy' por fomentar la violencia de género

Luego de la polémica que se generó con el personaje de Pepe Le Pew, ahora piden cancelar a 'Miss Piggy'.

EE.UU.— La "cultura de cancelación" ahora va contra uno de los personaje de los Muppets: 'Miss Piggy', a quien internautas señalan de maltrato y violencia.

La marioneta de "El Show de los Muppets" también ha sido acusada de maltratar al personaje de la rana 'René', pero también de discriminar, ofender y humillar a 'Gonzo'.

En redes sociales se ha iniciado la petición de la "cancelación" de la cerdita 'Piggy', quien como menciona El Clarín este personaje tiene una relación sentimental con 'René'. Pero a lo largo de varios episodios ella lo maltrata, o mejor dicho ejerce violencia de género.

Debido a su carácter agresivo, violento y grosero, internautas cuestionan su "turbulenta" relación con la rana y los demás personajes, pues además 'Miss Piggy', se muestra "inalcanzable" para los todos.

Tal es el caso del personaje 'Gonzo' que en algunos episodios de caricaturas o series, él le ha confesado estar enamorado de ella, pero 'Piggy' siempre lo menosprecia.

A partir de una columna en The New York en la que el periodista Charles M. Blow criticaba algunos dibujos animados como Pepe Le Pew, Speedy Gonzales y Mammy Two Shoes .

Sin embargo la columna en The New York Times provocó que personas también pidieran "la cancelación" de caricaturas como 'Pucca' (quien también acosaba a Garu) o 'Johnny Bravo', que se caracteriza por su constante asedio a las mujeres.

Pero la "cancelación" a Pepe Le Pew, personaje de los Looney Tunes, quien según el escrito fomentaba la cultura del acoso y abuso sexual, es la que ha ido más lejos, ya que el Heraldo de México informó no aparecerá en ‘Space Jam 2.

RW blogs are mad bc I said Pepe Le Pew added to rape culture. Let’s see.

1. He grabs/kisses a girl/stranger, repeatedly, w/o consent and against her will.

2. She struggles mightily to get away from him, but he won’t release her

3. He locks a door to prevent her from escaping. pic.twitter.com/CbLCldLwvR