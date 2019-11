Rage Against the Machine actuará en Coachella 2020

LOS ÁNGELES.— Rage Against the Machine, uno de los grupos de rap metal más influyentes de la historia, se reunirá una vez más para una serie de conciertos en 2020 que incluirán el Festival Coachella en California (EE.UU.)

La revista Forbes aseguró este viernes que la banda, planea actuar entre marzo y abril en El Paso (Texas), Las Cruces (Nuevo México), Phoenix (Arizona) y en los dos fines de semana de Coachella en Indio (California) como cabeza de cartel de este festival.

Una cuenta de Instagram con el nombre del grupo, pero no verificada oficialmente por esta red social, publicó este viernes también esas fechas acompañándolas con una imagen de las recientes y multitudinarias protestas en Chile contra la desigualdad y el modelo neoliberal.

Forbes citó a un colaborador habitual de la banda para afirmar que la información en esa cuenta es “precisa”.

El medio especializado en música Consequence of Sound también respaldó esa información, citando fuentes de la industria, y aseguró que Rage Against the Machine tiene previsto anunciar más conciertos aparte de los ya anunciados.

Reencuentros con tintes políticos

Forbes recordó que una de las reuniones previas de la banda, liderada por el cantante de ascendencia latina Zack de la Rocha y el guitarrista Tom Morello, fue justo antes de las elecciones de 2008 en las que llegó a la Casa Blanca el demócrata Barack Obama.

Esta mañana solo hay una cosa en la que puedo pensar y me esta volando la cabeza 🤯



VUELVE RAGE AGAINST THE MACHINE pic.twitter.com/ou4DJeg5iA — Albañil va en bici (@vaenbici1) November 1, 2019

Y la revista apuntó que no parece una casualidad que vuelvan a los escenarios en 2020, de nuevo un año de campaña electoral en EE.UU., y que sus cinco conciertos confirmados hasta ahora sean en los cuatro estados fronterizos con México y con la inmigración, una vez más, como telón de fondo de la conversación política.

