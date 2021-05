Rammstein en México; conoce las fechas de sus conciertos

La agrupación Rammstein confirmó que el 1, 2 y 4 de octubre de 2022 se presentará de nueva cuenta en México como parte de la gira que se vio afectada por la pandemia del coronavirus.

La famosa agrupación que interpreta temas como "Du Hast", "Links 2, 3, 4", "Mein Teil" y "Sonne", dieron a conocer su itinerario a través de un video en sus redes sociales. La agrupación comenzará con una gira por América del norte y posteriormente se estará presentando en México.

En el clip de apenas unos segundos de duración se puede apreciar que será hasta finales de 2022 cuando el grupo liderado por Till Lindemann, quien incluso dio positivo a la covid-19 en marzo de 2020, llegue a tierras mexicanas para el deleite de sus fans.

Rammstein are announcing today that the band's first-ever full production stadium tour in North America will be moved to autumn 2022.



Due to overwhelming popular demand, the tour has added a second date at the L.A. Coliseum and a third show at Foro Sol in Mexico City! pic.twitter.com/Unt7eT00HF