Rapero muere a tiros en su casa; sospechosos huyeron de la casa a pie

LOS ÁNGELES.— El rapero Pop Smoke, que con 20 años era una de las figuras ascendentes del hip-hop estadounidense, fue asesinado este miércoles a tiros en su casa de Los Ángeles (EE.UU.), informó el medio especializado en noticias de famosos TMZ.

Al menos dos personas vestidas con capuchas y máscaras entraron a tiros en la residencia del artista en Hollywood Hills hacia las 4.30 de la madrugada del miércoles (12.30 GMT), según fuentes policiales citadas por el portal.

Los sospechosos huyeron con calma

Los disparos de los asaltantes hirieron a Pop Smoke, que fue trasladado por los servicios de emergencia al hospital Cedars-Sinai Medical Center de Hollywood, donde finalmente falleció.

Una de las hipótesis barajadas por las autoridades es la del robo, aunque no hay confirmación oficial al respecto.

Los sospechosos huyeron de la casa a pie.

TMZ asegura, que en el lugar del asesinato hubo una fiesta o reunión de algún tipo durante la noche.

Recientemente estrena nuevo disco

Bashar Barakah Jackson, por su nombre real, era originario de Nueva York y en 2019 presentó su álbum debut, "Meet the Woo", en el que se encontraba su exitoso single "Welcome to the Party".

Su segundo disco, "Meet the Woo, Vol. 2", había sido publicado este mismo mes.

