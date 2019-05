Rapero tiñe a su perro de rojo; le llueven críticas en redes sociales

Valee, rapero estadounidense, decidió teñir a su perro de rojo.



El lunes (27 de mayo), el rapero de Chicago, compartió un vídeo de su perro Chihuahua, recién teñido de rojo, caminando sobre el asfalto bajo el sol, lo que generó una serie de críticas por parte de dueños y activistas de mascotas.



Desde que publicó el vídeo, los usuarios se han sumado a las críticas y algunos han llegado a etiquetar cuentas oficiales del FBI y Personas por el Tratamiento Ético de los Animales (PETA), para “denunciar” la conducta del rapero.



“Parece que el suelo está demasiado caliente, “¿No se dieron cuenta de eso?” mencionó un usuario de Twitter. “Una mascota no es un accesorio de moda”, mencionó otro usuario.



Otras personas enviaron mensajes “de apoyo” al músico, mencionando lo mucho que les alegraba ver al perro rojo “ser feliz, brillante y espontaneo”.



Sin embargo, Valee se tomó el tiempo de responder a sus detractores. El cantante mencionó que el tinte usado en su mascota es libre de químicos y no tóxico.



“Colorante vegano no comestible… no químicos”, escribió el rapero en un tweet.



La aclaración pareció ayudar a que algunas personas entendieran su decisión, sin embargo siguió recibiendo respuestas negativas. Algunos usuarios le hicieron saber que a pesar de que el tinte se consideraba “vegano”, no es saludable para su mascota.



Hasta el momento rapero no ha eliminado la publicación, ni ha compartido una imagen del perro con su color de piel normal.

PETA

En 2018 PETA condenó el teñir a los animales: “Una belleza poco natural o procedimientos cosméticos que no benefician explícitamente la salud y el bienestar de un animal nunca deben realizarse; no hay necesidad, por no mencionar la incomodidad o incluso el dolor involucrado“.

Sin embargo, la publicación no especificó si todos los tintes naturales estaban bien, ni mencionaron ninguna fuente respaldada por la investigación para la mayoría de las afirmaciones declaradas en la publicación.