Raphael aún quiere hacer más

El artista vuelve por sexta ocasión a Viña del Mar

VIÑA DEL MAR (EFE).— Raphael afirmó ayer que lo ha hecho “todo” en su carrera pero que todavía quiere “hacer más”, en una rueda de prensa previa a su concierto en la segunda jornada del Festival de Viña el Mar.

Tras 326 discos de oro, 49 de platino, y el único de uranio entregado a un cantante de habla hispana por vender más de 50 millones de copias, Raphael reconoció que todo lo que queda por hacer será lo que él “decida”, y remarcó que todavía “hay Raphael para rato”.

Esta será la sexta vez que el cantante pise el escenario de la Quinta Vergara en el Festival de Viña, que arrancó anteayer su edición 60 con mensajes de apoyo al pueblo venezolano por parte de sus presentadores.

“Hay que estar con todo país que está maltratado injustamente. En este momento hay que estar con Venezuela y esto no es política, es humanidad”, concluyó el cantante sobre esta cuestión.

Raphael se encuentra en medio de la gira de su nuevo álbum “ReSinphónico”, que lanzó hace dos meses.

A sus 75 años, el incansable cantante afirmó tener “la voz perfectamente”.

“No hago nada en particular, no la cuido pero tampoco la descuido. No fumo, no bebo y trasnochar muy poquito, porque eso es mortal”, aseguró.