Raquel Bigorra niegan veto de Televisa

MÉXICO.— Después de que Daniel Bisogno diera a conocer que Raquel Bigorra habría vendido a una revista las notas exclusivas de su divorcio con Cristina Riva Palacio, se sucito otro rumor aún mayor.

El rumor que ahora llama la atención es que ejecutivos de Televisa habían prohibido que programa alguno de la televisora de San Ángel contratara o invitara a la cubana Raquel Bigorra, ya que, se dijo, “no querían correr el riesgo de que se difunda información sensible a cambio de unos cuantos pesos.”

Que tristeza, decepción y dolor ver cómo me usaron de Cortina de Humo. Mienten y saben que mienten, pero callada no me voy a quedar.