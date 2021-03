Raquel Olmedo, otra artista con Covid, está intubada (vídeos)

La cantante Lolita de la Colina dio a conocer que su colega y amiga Raquel Olmedo se encuentra internada en el hospital tras dar positivo al coronavirus.

Lolita informó a través de su cuenta de Facebook que la actriz y cantante de 83 años está en cuidado intensivo y ha sido intubada.

Reportan que la actriz Raquel Olmedo está intubada por Covid-19 https://t.co/xrqDXL1yxP pic.twitter.com/WGXXZQqYgR — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) March 18, 2021

Cuidados intensivos

“Mi gran amiga Raquel Olmedo ha sido internada en un hospital en la Ciudad de México con Covid. Su nombre real es Anisia Xiomara Orama Leal. Está en cuidado intensivo intubada”, se lee en el mensaje que compartió El Universal.

Se replica la noticia

Esta noticia también fue dada a conocer por el periodista Gil Barrera, quien a través de su cuenta de Twitter informó la noticia.

Reportan que la actriz Raquel Olmedo ingresó al hospital por #Covid_19

Está intubada. — Gil BArrera (@GILBArrera) March 18, 2021

De origen cubano

Raquel Olmedo es una actriz y cantante mexicana de origen cubano.

Comenzó su carrera en su natal Cuba antes de emigrar a México después de la Revolución cubana de 1959.

Papeles pequeños

Raquel llegó a México como una artista desconocida, empezó con papeles pequeños, hasta que asumió un papel importante en la telenovela "La sombra del otro" de 1963.

Primer disco

Ante la popularidad de su estelar en la telenovela "Lo imperdonable", Raquel consiguió contrato discográfico con Discos CBS México y lanzó su primer LP titulado "Mitad Mujer, Mitad Gaviota".

Actriz y cantante

Su carrera como cantante fue exitosa al comienzo con el tema titular del disco (compuesta por Lolita De La Colina) que "pegó" en la radio.

Con los años sucesivos promocionó su trabajo como intérprete por toda Latinoamérica mientras continuaba su labor de actriz en televisión y en cine.

Participó en melodramas de Televisa como "El maleficio", "Esmeralda", "Piel de otoño", "Teresa", "La malquerida" y "Por amar sin ley".