MIAMI.— La cantante Selena Gomez, anunció que "Rare", ya está en todas las plataformas. Este es el tercer disco de su carrera como solista y el primero después de su crisis física y mental, tras su ruptura con Justin Bieber.

El álbum, es un paseo por el proceso personal que Gómez vivió en los cinco años en los que sus ofertas musicales fueron principalmente colaboraciones como "Taki Taki" (2018) y "Wolves" (2017) con Marshmello.

Es una propuesta artística sorprendente y muy coherente en una era en la que la industria discográfica se maneja a punta de sencillos.

Un álbum que habla del amor y desamor

La canción más dramática es la balada "Lose You To Love Me", que desde que salió al mercado en octubre pasado se colocó en el primer lugar de las canciones más populares de Estados Unidos, el mundo occidental, incluyendo España y Latinoamérica.

El resto de los temas de "Rare" se mantienen en el amor y desamor, incluyendo su experiencia propia.

Selena los canta con ritmos más animados, que transmiten desde la rabia de la desilusión, la energía destructora que puede impulsar una transformación, hasta el desenfreno de la liberación.

Selena Gómez deja claro en "Rare" es una representación de cómo ha quedado después de haber pasado por una serie de traumas importantes.

También podría interesarte: Primo de Justin Bieber se molesta e insulta a los fans de Selena Gómez

Síguenos en Google Noticias