“Rare”, el nuevo disco de Selena Gomez ya tiene fecha de estreno

México (Notimex).- La cantante Selena Gomez, reveló este jueves que su nueva producción discográfica, la tercera de su carrera, se llamará “Rare”, y estará disponible el 10 de enero.

“No puedo creer que revele el arte y el título de mi nuevo álbum “RARE”, que saldrá el 10 de enero. Es la música más honesta que he hecho y no puedo esperar a que escuches mi corazón. Puedes reservar RARE ahora”.

La publicación, hecha en sus redes sociales, ya cuenta con más de cuatro millones de reproducciones y las reacciones de “no puedo esperar (para escucharlo)”, “soy muy feliz”, “qué belleza” y “estoy muy emocionado”, entre otras, no se hicieron esperar.

La portada es en blanco y negro, en la parte inferior derecha se encuentra el título y nombre de la artista, quien aparece recostada y con una playera que tiene un corazón de color rosa.

En el clip que acompaña al texto, aparecen también los títulos de las canciones: “Rare”, “Dance again”, “Ring”, “Vulnerable”, “People you know”, “Let me get me”, “Crowded Room” ft. 6LACK, “Kinda Crazy”, “Fun”, “Cut you off” y “A sweeter place” ft. Kid Cudi.

Cabe recordar que “Lose you to love me” y “Look at her now”, fueron los primeros sencillos que estrenó, los días 23 y 24 de octubre, respectivamente.

De acuerdo con la propia artista, quien tardó cuatro años en presentar material inédito, irrumpió en la escena musical en 2013 con Stars dance y dos años después lanzó Revival, “Rare” es su álbum más personal.

