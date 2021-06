Raúl Araiza asegura que no recibió dinero para apoyar al PVEM (vídeo)

El actor y conductor del "Hoy" aseguró que desde hace años apoya a los del PVEM, por eso las críticas no le afectan.

CIUDAD DE MÉXICO.— Raúl Araiza uno de los famosos "vendidos" asegura que no recibió dinero por apoyar al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en las recientes elecciones, luego de que se destapara que varios influencers sí recibieron 10 mil pesos por incitar a la gente a que votara por este partido político.

"Claro que no, claro que no va a haber (dinero) , si hubiera, se notaría", expresó ante varios medios que se encontraban afuera de Televisa.

Asegura que no hizo nada malo

El conductor de "Hoy" dijo que se sentía tranquilo porque no hizo nada malo, le pidieron apoyo, lo dio, y sólo eso.

"Yo subí una historia, no me voy a justificar, no tengo miedo de nada y mucho menos dije nada malo, por eso les estoy dando la entrevista perfectamente bien. En mi caso personal, alguien me dijo: 'Me puedes apoyar', y dije: 'claro que sí, con mucho gusto', pero no hay nada raro en mí. Me dijo: 'Hay que darle seguimiento a todas las propuestas que hacemos', que para mí son muy buenas", mencionó el conductor.

"El Negro", como lo llaman aseguró que su apoyo a dicho partido no es algo nuevo.

"Yo siempre he estado con el Partido Verde, eso no es una sorpresa; ojo, yo no puedo hablar por los demás. Es cuestión de respetar cada quien por quien cree", aseveró el actor.

"El burro" defiende a su amigo

Por su parte, Jorge "El burro" Van Rankin, quien acompañaba a Araiza, intervino en la conversación para apoyar a su amigo, y dijo que si bien algunas personas quizá sí recibieron pago, en el caso de Araiza no fue así.

"Cobrar 10 mil pesos para hacer eso, para que se te eche encima toda la gente, se me hace muy pobre. No lo justifico, se me hace que está mal", señaló el presentador.

Sobre la crítica que lazó el actor Sebastián Rulli para todos aquellos que se prestaron a apoyar por dinero al Partido Verde, Araiza dijo que respetaba el punto de vista de "Sebas", y se mostró irónico con muchas personas que salieron a criticarlo cuando, dice, ellos hacen lo mismo.

"De repente sí me da mucha risa que salgan grandes ciudadanos, qué barbaridad, qué fácil es decir 'porque son tal y tal' cuando ellos mismos lo han hecho de otras formas, está padre ver cómo se proyectan ahora y de repente son muy santos", finalizó "El Negro" Araiza.

